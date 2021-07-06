В общереспубликанском банке вакансий на полный рабочий день заявлено 85,7 тыс. вакансий, из них более 60 процентов – по рабочим профессиям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, в промышленности организациями заявлено 17,8 тыс. вакансий. Наиболее востребованы: швея (1,3 тыс. вакансий), слесарь-ремонтник (644 вакансии), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (561 вакансия), водитель автомобиля (474 вакансии), подсобный рабочий (397 вакансий)

В сельском, лесном и рыбном хозяйстве насчитывается 12,6 тыс. вакансий. Наиболее востребованы: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (1,7 тыс. вакансий), оператор машинного доения (1 тыс. вакансий), водитель автомобиля (857 вакансий), животновод (789 вакансий), ветеринарный врач (475 вакансий).

В строительстве – 10,7 тыс. вакансий. Наиболее востребованы: каменщик (860 вакансий), штукатур (850 вакансий), маляр (510 вакансий), облицовщик-плиточник (462 вакансии), монтажник строительных конструкций (400 вакансий).

В здравоохранении и социальных услугах – 9,5 тыс. вакансий. Здесь наиболее востребованы: медицинская сестра-специалист (2,6 тыс. вакансий), врач-специалист (2,4 тыс. вакансий), санитар(ка) (1,1 тыс. вакансий), фельдшер-лаборант (374 вакансии), помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи (269 вакансий).

В оптовой и розничной торговле – 8,6 тыс. вакансий. Наиболее востребованы: продавец (1,7 тыс. вакансий), контролер-кассир (1,3 тыс. вакансий), грузчик (683 вакансии), повар (387 вакансий), уборщик помещений (283 вакансии).