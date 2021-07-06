В пункте пропуска «Козловичи» брестские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза товаров стоимостью свыше Br4,5 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, по представленным товаросопроводительным документам в автопоезде MAN из Польши на территорию Евразийского экономического союза следовала партия женской и мужской одежды, аксессуаров для нее, декоративных вышивок и других товаров.

При досмотре таможенники установили, что лишь малая часть товара соответствовала заявленным в документах позициям. Под видом остального перемещалось 98,5 тыс. единиц отличной от указанной женской и мужской, детской одежды и обуви, а также тканей и предметов для шитья. Соответственно, экономия на уплате таможенных платежей составила бы около 320 тыс. белорусских рублей.

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.

С учетом попытки уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере, таможня проводит проверку на предмет совершения преступления, предусмотренного ст. 231 УК Республики Беларусь.