ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ТРАНЗИТ ТОВАРОВ ИЗ ГЕРМАНИИ В РОССИЮ И КИТАЙ ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ БЕЛАРУСИ ОГРАНИЧАТ


12:53 06.07.2021

Транзит товаров из Германии в Российскую Федерацию и Китай через территорию Беларуси должен быть ограничен. Об этом заявил 6 июля Лукашенко на совещании о противодействии санкционным мерам.

Что касается отдельных европейских производителей, которые поставляют свою продукцию на белорусский рынок, то он напомнил про уже имеющийся опыт ограничения продаж отдельных компаний в нашей стране.

"Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, "Шкода", "Нивеа" и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок - ни шагу, второе: через Беларусь - тоже ни шагу, - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда".
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.07.2021
валюта курс
EUR 3.0105
USD 2.5358
RUB 3.4608
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.07.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0105 +0.0032
USD 2.5358 -0.0068
RUB 3.4608 +0.0062
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0010 3.0050
USD 2.5330 2.5350
RUB 3.4510 3.4600
подробнее

Конвертация в банках
на 06.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1870
EUR/RUB 87.0000 87.3500
USD/RUB 73.2000 73.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте