Транзит товаров из Германии в Российскую Федерацию и Китай через территорию Беларуси должен быть ограничен. Об этом заявил 6 июля Лукашенко на совещании о противодействии санкционным мерам.

Что касается отдельных европейских производителей, которые поставляют свою продукцию на белорусский рынок, то он напомнил про уже имеющийся опыт ограничения продаж отдельных компаний в нашей стране.

"Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, "Шкода", "Нивеа" и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок - ни шагу, второе: через Беларусь - тоже ни шагу, - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда".