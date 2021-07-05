Коллективный стенд Беларуси будет представлен на Международной выставке продуктов питания и напитков Speciality Food Festival в Дубае (ОАЭ), которая пройдет с 7 по 9 ноября 2021 г.

Организатором белорусской экспозиции выступает Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, выставка состоится на одной площадке с международными выставками оборудования и технологий производства Gulfood Manufacturing, сладостей и снеков Yummex, частных брендов Private Label Licensing Middle East.

Кроме того, Speciality Food Festiva» будет работать параллельно с масштабным имиджевым проектом - Всемирной выставкой ЭКСПО-2020, где будет представлен Национальный павильон нашей страны. Такое соседство привлечет дополнительное внимание к белорусской продукции посетителей B2B-сегмента, обеспечит возможность знакомства в реальном режиме, включая дегустации.

Рынок пищевой продукции ОАЭ премиальный и достаточно импортоемкий: около 80% продуктов питания импортируется из-за рубежа. Кроме того, ОАЭ – третий в мире реэкспортный рынок, который импортируют более 90% продуктов питания в Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Саудовскую Аравию. Беларусь имеет большой потенциал в наращивании поставок на рынок ОАЭ, особенно в секторе продуктов питания. Предполагается, что участие в Speciality Food Festival будет способствовать реализации задач по наращиванию и диверсификации экспорта белорусских производителей продуктов питания.