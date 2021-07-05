|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОЛЛЕКТИВНЫЙ СТЕНД БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ В ДУБАЕ
12:41 06.07.2021
Коллективный стенд Беларуси будет представлен на Международной выставке продуктов питания и напитков Speciality Food Festival в Дубае (ОАЭ), которая пройдет с 7 по 9 ноября 2021 г.
Организатором белорусской экспозиции выступает Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, выставка состоится на одной площадке с международными выставками оборудования и технологий производства Gulfood Manufacturing, сладостей и снеков Yummex, частных брендов Private Label Licensing Middle East.
Кроме того, Speciality Food Festiva» будет работать параллельно с масштабным имиджевым проектом - Всемирной выставкой ЭКСПО-2020, где будет представлен Национальный павильон нашей страны. Такое соседство привлечет дополнительное внимание к белорусской продукции посетителей B2B-сегмента, обеспечит возможность знакомства в реальном режиме, включая дегустации.
Рынок пищевой продукции ОАЭ премиальный и достаточно импортоемкий: около 80% продуктов питания импортируется из-за рубежа. Кроме того, ОАЭ – третий в мире реэкспортный рынок, который импортируют более 90% продуктов питания в Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Саудовскую Аравию. Беларусь имеет большой потенциал в наращивании поставок на рынок ОАЭ, особенно в секторе продуктов питания. Предполагается, что участие в Speciality Food Festival будет способствовать реализации задач по наращиванию и диверсификации экспорта белорусских производителей продуктов питания.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 05.07.2021
Курсы в банках
на 06.07.2021
Конвертация в банках
на 06.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте