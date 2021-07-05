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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЧТИ 30 МЛН ПАССАЖИРОВ ПЕРЕВЕЗЛА БЖД В I ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА
12:23 06.07.2021
По оперативным данным, в январе-июне 2021 года поездами Белорусской железной дороги перевезено более 29,9 миллиона пассажиров во всех видах сообщений, что составило 103% по отношению к аналогичному периоду 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, основной пассажиропоток (более 97,5%) сформировали внутриреспубликанские железнодорожные перевозки.
Поезда региональных линий экономкласса перевезли 24,1 миллиона пассажиров, что составило 100,8% к аналогичному периоду прошлого года. Поезда межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса - более 3,5 миллионов пассажиров, что составило 117,5% к аналогичному периоду прошлого года. При этом более 1,5 миллиона человек воспользовались поездами городских линий.
С момента возобновления международного пассажирского сообщения с Российской Федерацией в феврале 2021 года поезда международных линий перевезли 673,7 тысячи пассажиров, это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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