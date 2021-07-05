ОАО "Керамин" впервые представит свою продукцию на выставке Coverings, которая пройдет с 7 по 9 июля 2021 года в выставочном комплексе города Орландо (штат Флорида) Orange County Convention Center.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, демонстрация своих возможностей на столь обширном и емком рынке поможет ОАО "Керамин" изучить новые возможности и перспективы, попытаться сделать шаг в сторону диверсификации экспортных поставок.

Выставка Coverings является уникальным событием в отрасли, объединяя сотни участников со всего мира, она ежегодно проходит в разных городах США.