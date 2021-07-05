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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО "КЕРАМИН" ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВИТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ В США
12:08 06.07.2021
ОАО "Керамин" впервые представит свою продукцию на выставке Coverings, которая пройдет с 7 по 9 июля 2021 года в выставочном комплексе города Орландо (штат Флорида) Orange County Convention Center.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, демонстрация своих возможностей на столь обширном и емком рынке поможет ОАО "Керамин" изучить новые возможности и перспективы, попытаться сделать шаг в сторону диверсификации экспортных поставок.
Выставка Coverings является уникальным событием в отрасли, объединяя сотни участников со всего мира, она ежегодно проходит в разных городах США.
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