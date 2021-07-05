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ЭКОНОМИКА РБ
В БОБРУЙСКЕ 7 ИЮЛЯ ПРОЙДЕТ СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
11:49 06.07.2021
7 июля в Бобруйске (здание Бобруйского горисполкома) пройдет семинар по вопросам энергосбережения, организатором которого выступает Могилевское областное управление по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов.
Как сообщает сайт Бобруйского горисполкома, его участниками станут специалисты из Бобруйска, Осиповичского, Кировского и Бобруйского районов.
«Участие в семинаре позволит приобрести или обновить знания по составлению программ по энергосбережению, расчету технико-экономических обоснований энергосберегающих мероприятий, нормированию топливно-энергетических ресурсов, заполнению отчетности по формам "4-энергосбережение (Госстандарт)" и "Сведения о нормах расхода ТЭР на производство продукции (работ, услуг)". А также познакомиться с изменениями в законодательстве в части энергосбережения и получить ответы на интересующие вопросы в сфере энергосбережения», - говорится в сообщении.
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