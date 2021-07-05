ОАО «ДСТ № 6» завершает реконструкцию железнодорожного моста под автомобильный мост через реку Неман с транспортными подходами (ул. Южная – ул. Карского) в Гродно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в холдинге «Белавтодор», реконструируемый мост будет возвышаться над уровнем реки более чем на 30 метров, а длина его составит около 240 м. Автомобилисты смогут оценить удобство моста с четырьмя полосами движения, а пешеходы и велосипедисты смогут двигаться по широким тротуарам и велодорожке.

Реконструируемый мост с подъездными дорогами «впишется» в транспортную схему Гродно и позволит снизить нагрузку потока машин в центре города.