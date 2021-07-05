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ЭКОНОМИКА РБ


РАЗРАБОТАН РЯД РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВЕДЕНИЮ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ БЕЛАРУСИ


10:34 06.07.2021

Институтом почвоведения и агрохимии НАН Беларуси разработан ряд рекомендаций, предназначенных для специалистов министерств, ведомств, организаций, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность на землях, загрязненных радионуклидами в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, руководителей и специалистов сельского хозяйства, организаторов крупнотоварного агропромышленного производства и личного (фермерского) хозяйства, работников научных институтов и проектных организаций, а также преподавателей, студентов и учащихся высших и средних специальных учебных заведений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС, в текущем году изданы следующие рекомендации.

Рекомендации по ведению сельскохозяйственного производства на территории радиоактивного загрязнения Республики Беларусь на 2021-2025 годы. Они являются переработанным и дополненным изданием «Рекомендаций по ведению сельскохозяйственного производства в условиях радиоактивного загрязнения земель Республики Беларусь на 2012-2016 годы», разработанных в рамках Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года. Рекомендации регламентируют порядок ведения сельскохозяйственного производства на загрязненных радионуклидами землях и являются методической основой для производства продуктов питания с содержанием радионуклидов в пределах допустимых уровней.

Рекомендации по эффективному использованию загрязненных радионуклидами эрозионноопасных земель. Разработаны с целью оптимизации использования эрозионноопасных земель, находящихся в сельскохозяйственном землепользовании на территории радиоактивного загрязнения.

В рекомендациях приведены данные по радиоактивному загрязнению и эродированности почв сельскохозяйственных земель. Приводятся рекомендации по размещению сельскохозяйственных культур в зависимости от плотности загрязнения почв цезием-137 и стронцием-90 и целевого назначения растениеводческой продукции (пищевые, кормовые и технические цели). Описываются принципы формирования севооборотов и структуры посевов на основе подбора сельскохозяйственных культур с разной почвозащитной способностью. Представлены рекомендуемые севообороты и соотношение культур для разных агротехнологических групп эрозионноопасных земель, а также системы обработки эродированных почв, загрязненных радионуклидами.

Рекомендации по оптимизации возделывания сельскохозяйственных культур в почвенно-радиоэкологических условиях Гомельской и Могилевской областей. Разработаны с целью оптимизации размещения и возделывания сельскохозяйственных культур в почвенно-радиоэкологических условиях Гомельской и Могилевской областей. В рекомендациях приведена оценка радиологической и агрономической пригодности почв для возделывания основных сельскохозяйственных культур на территории радиоактивного загрязнения Гомельской и Могилевской областей. Построены картограммы удельного веса почв, пригодных под озимые, яровые зерновые, зернобобовые культуры, картофель, сахарную свеклу, рапс, лен и многолетние бобовые травы (люцерна, клевер), по административным районам. Приводятся рекомендации по размещению сельскохозяйственных культур в зависимости от плотности загрязнения почв цезием-137 и стронцием-90 и целевого назначения растениеводческой продукции (пищевые, кормовые, технические цели).
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