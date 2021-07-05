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ЭКОНОМИКА РБ
ГЕНДИРЕКТОР ОАО «ГРОДНО АЗОТ» 7 ИЮЛЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
10:17 06.07.2021
Генеральный директор ОАО «Гродно Азот» Игорь Ляшенко 7 июля проведет прямую линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, задать вопросы можно будет с 15:00 до 16:00 по телефону 79-46-50.
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