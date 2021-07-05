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ЭКОНОМИКА РБ


У ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ ЕСТЬ ЧЕТКИЙ ПЛАН РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ ЕС - ПРЕМЬЕР


09:33 06.07.2021

У Правительства Беларуси есть четкий план работы в условиях санкций ЕС. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1".

"Мы сейчас стараемся более точно оценить влияние секторальных санкций на экономику. У нас есть четкий план работы в этих условиях. Возможно, мы станем еще более мотивированными. Более жесткие условия работы заставят нас двигаться еще быстрее, активнее выходить на новые рынки. Я бы сказал, что для нас это определенный мотивирующий и стимулирующий фактор", - отметил Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

По его словам, планируется активно развивать и сотрудничество с традиционными партнерами. Так, недавно премьер-министр Беларуси совершил рабочую поездку в Казахстан.

"В ходе визита мы нашли конкретные проекты, за счет которых будем прирастать в следующие несколько лет", - подчеркнул он.

Роман Головченко также ответил на вопрос, как введение санкций повлияет на сотрудничество с европейскими финансовыми структурами.

"У нас был и остается серьезный пакет проектов, которые уже одобрены европейскими финансовыми институтами, по которым приняты все необходимые решения. Возможно, будут приниматься какие-то разъясняющие акты в Евросоюзе, но, насколько я информирован, действие этих санкций не распространяется на ранее заключенные соглашения. Даже если они по каким-то причинам поставят на паузу либо откажутся от реализации этих проектов, мы знаем, как заместить эти ресурсы, - где-то своими собственными, где-то заемными средствами. Работаем с азиатскими инвесторами, фондами ряда других государств", - сказал он.
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