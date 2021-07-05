Пятый по счету пункт регистрации транспортных средств начнет работу 6 июля, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома, объект расположен возле Минской кольцевой автодороги в Большом Стиклево, 83, на территории бизнес-центра. Заехать туда можно с пр. Партизанского с выездом на внешнее кольцо МКАД. Сюда будет удобно добираться жителям Заводского, Ленинского, Октябрьского, Партизанского районов. Автовладельцам не нужно будет ехать на ул. Тимирязева, где всегда много посетителей.

Напомним, другие подразделения межрайонного регистрационного отдела (МРО) ГАИ ГУВД Мингорисполкома расположены на пр. Дзержинского, 3, ул. Серова, 1, ул. Тимирязева, 114, на авторынке «Малиновка».

В ГАИ обращают внимание, что число граждан, обращающихся в МРО на ул. Тимирязева и на авторынке «Малиновка», значительно возрастает в субботу и вторник, в связи с этим образуются немалые очереди и процедуры занимают достаточно много времени. Посетителям рекомендуют выбирать более свободные дни недели: среду, четверг, пятницу.