С 6 июля 2021 года на одну копейку вновь дорожает автомобильное топливо на АЗС Беларуси. Об этом сообщает концерн «Белнефтехим».

Так, розничные цены составят: на бензин АИ-92-К5-Евро - 1,90 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,00 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,22 рубля, ДТ – 2,00 рубля.

«С начала 2021 года среднее значение мировых котировок нефти выросло на 41,2%. Розничные цены на моторное топливо на белорусском рынке за этот период увеличены на 10,3%. На основании мониторинга цен на углеводородное сырье, в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо, розничные цены на АЗС с 6 июня 2021 года изменяются», - говорится в сообщении концерна.

Это уже двадцатое изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году. В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались на копейку 29 июня.