Арматурный прокат производства ОАО «БМЗ» – управляющая компания холдинга «БМК» на общую сумму $4,3 млн реализован в ПольшУ по итогам торговых сессий, проходивших в течение 2021 г. на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, по сравнению с январем-июнем 2020 г. показатель экспорта продукции БМЗ на польский рынок вырос почти в 4 раза, при этом круг постоянных покупателей регулярно расширяется.

«Взаимодействие биржи с Белорусским металлургическим заводом по продвижению отечественных металлоизделий на зарубежные рынки началось в конце 2019 г. Первым совместным проектом стали экспортные торги стальной арматурой на перспективный для БМЗ рынок Польши. Поскольку далеко не каждая польская компания была готова работать на условиях 100%-ой предоплаты и отсрочки поставки, потребовалось определенное время на поиск и привлечение на биржевую площадку потенциальных покупателей. Зато теперь в каждой торговой сессии у нас участвуют не два-три польских импортера, как было в самом начале, а не менее десяти. Таким образом, во-первых, обеспечивается высокий уровень конкуренции в ходе торгов, а во-вторых, стабильно растут объемы продаж белорусской арматуры в Польшу. С учетом благоприятной ценовой конъюнктуры на польском рынке рассчитываем на дальнейшее увеличение поставок продукции БМЗ в эту страну и во втором полугодии», – отметили в пресс-службе БУТБ.

Экспорт продукции БМЗ через биржевую площадку осуществляется в рамках еженедельной торговой сессии по реализации изделий из черных и цветных металлов, а также их лома и отходов на внешний рынок. С начала года товарооборот по данному направлению составил $11 млн. Сделки заключали компании из 6 стран.