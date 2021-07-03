С 6 по 9 июля 2021 г. в Гомеле на базе Института леса НАН Беларуси состоится II Международная школа-конференция молодых ученых «Лесная наука, молодежь, будущее-2021».

Организаторами мероприятия являются НАН Беларуси, Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Институт леса НАН Беларуси, ОО «Белорусское общество лесоводов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, цель школы-конференции - привлечение молодых ученых, аспирантов и магистрантов к обсуждению актуальных научных проблем и инноваций в области ведения комплексного лесного хозяйства, повышение их квалификации, развитие творческих научных связей между поколениями ученых, интеграция с зарубежными специалистами. В настоящее время на школу-конференцию заявлено 54 доклада (устно будет озвучено 25) 128 учеными, представляющими 42 научно-исследовательских, образовательных и лесохозяйственных учреждений из Беларуси и 6 зарубежных государств (Казахстана, России, Украины, Литвы, Латвии, Германии).

Для участников школы-конференции будут прочитаны пленарные доклады приглашенных ведущих ученых. На секционных заседаниях будут заслушаны устные доклады участников, проведена стендовая сессии. В докладах будут освещаться результаты современных исследований в области лесоведения, лесоводства, лесоустройства и лесной таксации; биологии и экологии леса, лесной радиоэкологии; воспроизводства лесов; лесной селекции, семеноводства, генетики и биотехнологии; охраны и защиты леса; побочного лесопользования; лесопаркового хозяйства и ландшафтной архитектуры; заповедного дела. В резолюции школы-конференции будет дана оценка научных достижений, в области ведения лесного хозяйства и воспроизводства лесов, полученных с участием молодых ученых, определены перспективные пути интеграции фундаментальной науки, образования и производства.

В соответствии с научной программой пленарное и секционные заседания школы-конференции будут проводиться в ГНУ «Институт леса НАН Беларуси». Планируется организация и проведение экскурсий, научно-практических полевых занятий в Национальном парке «Припятский» и ГЛХУ «Кореневская экспериментальная лесная база Института леса НАН Беларуси».