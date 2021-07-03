Компания «Санта Бремор» выпустила натуральную икру с кусочками лосося и криля в линейке Pâté.

Пате во Франции имеет давнюю историю и считается деликатесом среди европейцев. В Бресте Pâté готовят по французской технологии запекания. Это позволяет сохранить полезные витамины (В1, В2 и Е), омега-3 и минеральные вещества. Продукт не содержит консервантов, усилителей вкуса и дополнительных соусов.

Линейка была расширена благодаря двум новинкам: в одной икра трески сочетается с кусочками лосося, в другой – с крилем. Первая обладает слегка подкопченным вкусом, вторая – сладковато-пряным. Из особенностей – нежная кремовая текстура с выраженной зернистостью.

«Икра минтая и трески уже завоевала доверие потребителей – продукт активно продается на рынках стран СНГ и дальнего зарубежья. При расширении линейки мы сохранили подход: натуральный состав и бережную термическую обработку. Pâté прекрасно подходит в качестве намазки и как гарнир или начинка в фаршированных блюдах. И если во Франции это скорее продукт для гурманов, то мы постарались сделать его максимально доступным по цене для массового потребителя», – пояснила заместитель директора по маркетингу «Санта Бремор» Олеся Елина.

Pâté хорошо сочетается с хлебом, поджаренными гренками и тостами. Также можно использовать со свежими или запеченными овощами и зеленью. Икра подойдет и как добавка к гарниру или начинка при фаршировке.

Икра выпускается в жестяных банках весом 90 граммов. Продукт рекомендуется хранить в холодильнике – тогда он не потеряет вкус в течение полугода.

Новинки уже доступны в продуктовых магазинах. Их можно найти на витрине рядом с натуральной икрой и морепродуктами.