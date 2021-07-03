ЭКОНОМИКА РБ

С 6 ИЮЛЯ В МИНСКЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ АВТОБУСОВ

16:10 05.07.2021 В связи с открытием автодорожной эстакады транспортной развязки ул. Московская — ул. Толстого (1-е кольцо) с 6 июля изменяются схемы движения некоторых автобусов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», речь идет о маршрутах № 73 и 163. Со вторника движение от ул. Чкалова в направлении пр. Победителей будет организовано по ул. Московской, автодорожной эстакаде, ул. Толстого, К. Цеткин, Немиге и далее по маршрутам с учреждением остановочных пунктов «Пл. Мясникова» (на ул. К. Цеткин), «Музыкальный театр», «Мясникова» (на ул. Немиге).