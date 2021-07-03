МИНСК, 5 июля /ЭКОПРЕСС/. 7 июля 2021 г. генеральный директор ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" Павел Семенюк проведет прямую линию населениием.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, граждане и юридические лица могут задать вопросы с 14.00 до 20.00 по телефону в Минске (+375-17) 398-60-81.

В соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на прямую телефонную линию необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные о месте жительства и (или) работы (учебы).