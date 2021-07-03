ЭКОНОМИКА РБ

СРОК ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА ОАСО «ПЕНСИОННЫЕ ГАРАНТИИ» ПРОДЛЕН ДО 15 ОКТЯБРЯ

14:40 05.07.2021 Срок ликвидационного производства ОАСО «Пенсионные гарантии» продлен до 15 октября. Об этом сообщает Минфин. «В соответствии с определением экономического суда Минской области от 16.06.2021 №196-11Б/2020 срок ликвидационного производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАСО «Пенсионные гарантии» продлен до 15 октября 2021 года», - говорится в сообщении ведомства.