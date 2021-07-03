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ЭКОНОМИКА РБ
СРОК ЛИКВИДАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА ОАСО «ПЕНСИОННЫЕ ГАРАНТИИ» ПРОДЛЕН ДО 15 ОКТЯБРЯ
14:40 05.07.2021
Срок ликвидационного производства ОАСО «Пенсионные гарантии» продлен до 15 октября. Об этом сообщает Минфин.
«В соответствии с определением экономического суда Минской области от 16.06.2021 №196-11Б/2020 срок ликвидационного производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАСО «Пенсионные гарантии» продлен до 15 октября 2021 года», - говорится в сообщении ведомства.
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