Более 15 тыс. пассажиров перевезла Детская железная дорога им. К.С. Заслонова с 1 мая 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в июне 2021 года пассажирами дороги стали более 7500 детей и взрослых.

В целом 1-4 июля на поезд «Столичный экспресс» было реализовано 1418 билетов.