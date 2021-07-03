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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 15 ТЫС. ПАССАЖИРОВ ПЕРЕВЕЗЛА ДЕТСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ИМ. К.С. ЗАСЛОНОВА С НАЧАЛА ЛЕТНЕГО СЕЗОНА
14:33 05.07.2021
Более 15 тыс. пассажиров перевезла Детская железная дорога им. К.С. Заслонова с 1 мая 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в июне 2021 года пассажирами дороги стали более 7500 детей и взрослых.
В целом 1-4 июля на поезд «Столичный экспресс» было реализовано 1418 билетов.
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