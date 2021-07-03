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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 614 СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА – МИНЗДРАВ
14:02 05.07.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 июля 2021 года выросло до 421,9 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 421 тыс. 964 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 414 тыс. 948 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 488 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3194 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 614 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 9 тыс. 234 теста. Всего в стране проведено 6 млн 875 тыс. 575 тестов.
Более 980,8 тыс. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 652,6 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.
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