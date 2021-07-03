За 5 месяцев 2021 года субъекты малого и среднего бизнеса Бобруйска уплатили в бюджет 37,7 млн рублей, или 32,1% от общих поступлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления в бюджет увеличились на 13,2%, или на 4,4 млн рублей в фактическом исчислении, в том числе от организаций - на 14,3%, или на 4,0 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей - на 7,5%, или на 0,4 млн рублей.

На 1 июня в Бобруйске количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 6,8 тыс. плательщиков, в том числе 5,5 тыс. индивидуальных предпринимателей 1,3 тыс. юридических лиц.