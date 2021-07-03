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ЭКОНОМИКА РБ


РЕЗИДЕНТЫ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» В ЯНВАРЕ-МАЕ УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ В СТРАНЫ ЕС В 2 РАЗА


13:34 05.07.2021

За пять месяцев 2021 года резиденты СЭЗ «Гродноинвест» экспортировали продукции в страны Европейского союза на 120,3 млн долларов США, что в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает сайт СЭЗ, география экспорта насчитывает 20 из 27 государств - членов ЕС.

Половина всего экспорта в ЕС резидентов СЭЗ «Гродноинвест» приходится на Польшу. В январе-мае текущего года экспорт белорусских товаров на рынок соседнего государства составил 62 млн долларов США, что на 20 млн долларов США больше в сравнении с прошлогодним показателем.

В тройку крупнейших европейских рынков для продукции резидентов СЭЗ «Гродноинвест» также вошли Литва (18 млн долларов США) и Германия (12 млн долларов США). Экспорт в Германию вырос в 5,3 раза, в Литву - в 2,6 раза. Существенно выросли поставки в Италию (17,3 раза), Чехию (9 раз), Францию (8,6 раза), Данию (6,4 раза), Эстонию (6,3 раза), Нидерланды (3,3 раза).

Всего за январь-май 2021 года резиденты СЭЗ «Гродноинвест» экспортировали продукции на 512 млн долларов США, что в полтора раза больше по сравнению с прошлогодним периодом. Ключевыми рынками сбыта традиционно являются Россия, Польша и Украина. На эти страны приходится 83% от общего экспорта. География поставок белорусской продукции насчитывает 59 стран ближнего и дальнего зарубежья.
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