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ЭКОНОМИКА РБ


НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗЕМЛЕ И НЕДРАХ ВЫЯВЛЕНЫ В КРУПСКОМ РАЙОНЕ


12:58 05.07.2021

Прокуратура Крупского района выявила нарушения законодательства о земле и недрах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, на сельскохозяйственных землях вблизи д. Дворище Крупского района осуществлялась незаконная добыча песчано-гравийной смеси на участке общей площадью около 1,5 тыс. кв. м. Работы проводились техникой и силами одного из крупнейших агропредприятий Минской области – ОАО «Д», которому данные земли выделены в постоянное пользование. Сумма причиненного вреда окружающей среде составила более 21,3 тысяч рублей.

По итогам проверки прокурор Крупского района вынес предписание генеральному директору ОАО «Д»; поручил начальнику Крупской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды подготовку дела об административном правонарушении в отношении прораба ремонтно-строительного управления по ч.3 ст.16.36 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях; предъявил иск в экономический суд о взыскании вреда, причиненного государству.

По результатам рассмотрения актов прокурорского надзора нарушения природоохранного законодательства устранены в полном объеме: произведены работы по рекультивации карьера, земли введены в сельхозоборот. Прораб ремонтно-строительного управления ОАО «Д» за самовольное пользование недрами привлечен к административной и дисциплинарной ответственности.

Исковое заявление находится на рассмотрении в экономическом суде.
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