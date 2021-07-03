Прокуратура Крупского района выявила нарушения законодательства о земле и недрах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, на сельскохозяйственных землях вблизи д. Дворище Крупского района осуществлялась незаконная добыча песчано-гравийной смеси на участке общей площадью около 1,5 тыс. кв. м. Работы проводились техникой и силами одного из крупнейших агропредприятий Минской области – ОАО «Д», которому данные земли выделены в постоянное пользование. Сумма причиненного вреда окружающей среде составила более 21,3 тысяч рублей.

По итогам проверки прокурор Крупского района вынес предписание генеральному директору ОАО «Д»; поручил начальнику Крупской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды подготовку дела об административном правонарушении в отношении прораба ремонтно-строительного управления по ч.3 ст.16.36 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях; предъявил иск в экономический суд о взыскании вреда, причиненного государству.

По результатам рассмотрения актов прокурорского надзора нарушения природоохранного законодательства устранены в полном объеме: произведены работы по рекультивации карьера, земли введены в сельхозоборот. Прораб ремонтно-строительного управления ОАО «Д» за самовольное пользование недрами привлечен к административной и дисциплинарной ответственности.

Исковое заявление находится на рассмотрении в экономическом суде.