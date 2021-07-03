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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЗ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В 11-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ «ИННОПРОМ»


12:49 05.07.2021

ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» примет участие в 11-й международной промышленной выставке «ИННОПРОМ», которая пройдет на территории международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» (Свердловская область) с 5 по 8 июля 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, на выставке Белорусский автомобильный завод презентует лучшие технологии и инновации, применяемые в выпускаемой технике для повышения её производительности, надежности и безопасности.

Делегация БЕЛАЗ примет участие в деловых мероприятиях выставки: пленарных сессиях, международных симпозиумах, проведет ряд встреч с крупнейшими горнодобывающими предприятиями региона.

Все посетители стенда смогут попасть на интерактивную экскурсию по производственным цехам завода БЕЛАЗ с помощью VR-технологий.

Кроме того, на весь период работы выставки на стенде предприятия будет работать BELAZ-Shop, где гости смогут приобрести фирменные сувениры БЕЛАЗ.
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