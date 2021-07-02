Прокуратура Могилевской области провела проверку по факту образования просроченной внешней дебиторской задолженности в ОАО «Белшина» и выявила факты служебной халатности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в 2015-2020 годах из-за небрежного отношения должностных лиц к выполнению своих непосредственных обязанностей допущено образование просроченной внешней дебиторской задолженности на сумму свыше 900 тысяч рублей. В результате государственному предприятию причинен ущерб в особо крупном размере.

По результатам проверки прокуратура возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.428 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в управление Следственного комитета по Могилевской области.