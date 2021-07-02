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ЭКОНОМИКА РБ
В ОАО «БЕЛШИНА» ВЫЯВИЛИ ПРОСРОЧЕННУЮ ВНЕШНЮЮ ДЕБИТОРСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА БОЛЕЕ 900 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
12:31 05.07.2021
Прокуратура Могилевской области провела проверку по факту образования просроченной внешней дебиторской задолженности в ОАО «Белшина» и выявила факты служебной халатности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в 2015-2020 годах из-за небрежного отношения должностных лиц к выполнению своих непосредственных обязанностей допущено образование просроченной внешней дебиторской задолженности на сумму свыше 900 тысяч рублей. В результате государственному предприятию причинен ущерб в особо крупном размере.
По результатам проверки прокуратура возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.428 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в управление Следственного комитета по Могилевской области.
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