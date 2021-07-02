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ЭКОНОМИКА РБ
ИП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 22,6 МЛН РУБЛЕЙ
12:13 05.07.2021
На 1 июня 2021 года на учете в налоговых органах Витебской области состояло 23873 индивидуальных предпринимателя и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их численность увеличилась на 701, или на 3,0%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, за 5 месяцев 2021 года от этой категории плательщиков в бюджет уплачено 22,6 млн рублей налогов и других платежей. Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей составила 2,6% в общих поступлениях бюджета области.
Основную долю поступлений составляют поступления по следующим налогам: по налогу при упрощенной системе налогообложения – 12,0 млн рублей, по единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 4,6 млн рублей, по налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Республики Беларусь – 2,3 млн рублей.
Кроме того, сумма поступления подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности составила 3,1 млн рублей.
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