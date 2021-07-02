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ЭКОНОМИКА РБ
В А1 BANKING ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОФОРМИТЬ СТРАХОВОЙ ПОЛИС
11:30 05.07.2021
В приложении мобильного оператора А1 banking появился новый функционал.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь с его помощью можно не только оплатить нужные счета или перевести деньги, но и оформить различные продукты от ЗАСО «Имклива Иншуранс» без посещения офиса страховой компаниии
Для оформления страховки нужно войти в приложение А1 banking под своим аккаунтом, выбрать интересующее предложение – страхование выезжающих за границу, жизни и здоровья, имущества или финансов – и подтвердить стоимость соответствующего страхового взноса. Произвести оплату можно в том числе с использованием лимита услуги «А1 Кошелек», а договор страхования будет выслан клиенту по электронной почте.
Воспользоваться новой возможностью могут абоненты любого мобильного оператора, обладатели виртуальной карты A1 banking, а также держатели карт VISA, Mastercard или Maestro любого банка Беларуси.
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