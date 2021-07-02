В приложении мобильного оператора А1 banking появился новый функционал.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь с его помощью можно не только оплатить нужные счета или перевести деньги, но и оформить различные продукты от ЗАСО «Имклива Иншуранс» без посещения офиса страховой компаниии

Для оформления страховки нужно войти в приложение А1 banking под своим аккаунтом, выбрать интересующее предложение – страхование выезжающих за границу, жизни и здоровья, имущества или финансов – и подтвердить стоимость соответствующего страхового взноса. Произвести оплату можно в том числе с использованием лимита услуги «А1 Кошелек», а договор страхования будет выслан клиенту по электронной почте.

Воспользоваться новой возможностью могут абоненты любого мобильного оператора, обладатели виртуальной карты A1 banking, а также держатели карт VISA, Mastercard или Maestro любого банка Беларуси.