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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЕ ПЕРЕОЦЕНИЛИ СТОИМОСТЬ УСАДЕБНЫХ И РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗЕМЕЛЬ
10:41 05.07.2021
Гомельский горисполком утвердил новую кадастровую стоимость земель жилой усадебной зоны и рекреационной зоны города Гомеля. Соответствующее решение было принято 17 мая 2021 года.
В новой версии кадастровой карты Гомеля зон стало больше, а стоимость земель меньше, пишет портал «Деловой Гомель».
Новое зонирование включает Гомеля в себя 70 зон вместо прежних 64. Самая дорогая стоимость земель установлена в центре Гомеля. Квадратный метр жилой усадебной зоны здесь оценен в $20,02, а рекреационной зоны в два раза дешевле — $10,01. По сравнению с аналогичной кадастровой стоимостью, установленной в 2017 году, стоимость квадратного метра жилой усадебной зоны сократилась на $3,12.
Самая низкая стоимость земель жилой усадебной зоны в Приборе — всего $2,11 за квадратный метр.
В предыдущей версии зонирования самая дешевая стоимость земель жилой усадебной зоны была в Большевике — $3,88. В новой версии зонирования эти земли подешевели до $3,35.
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