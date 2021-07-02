ЭКОНОМИКА РБ

МТС С 1 АВГУСТА ИЗМЕНИТ ПОРЯДОК ТАРИФИКАЦИИ ИСХОДЯЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ SMS-СООБЩЕНИЙ

10:27 05.07.2021 СООО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) с 1 августа 2021 года изменит порядок тарификации исходящих международных SMS-сообщений для абонентов всех тарифных планов — физических и юридических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, стоимость одного SMS на номера зарубежных операторов составит 0,15 рубля. Изменение коснется и тарифного плана «Абсолют», на котором стоимость одного исходящего международного SMS составит 0,15 рубля за 1 сообщение. Также изменяется порядок тарификации SMS-пакетов, включенных в абонентскую плату ряда тарифных планов, предоставляемых в рамках дополнительных услуг и предусмотренных программой «МТС Бонус». С 1 августа включенные SMS будут расходоваться только при отправке сообщений на номера белорусских операторов связи внутри страны. А исходящие международные SMS будут тарифицироваться по единой цене — 0,15 рубля за одно сообщение.