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ЭКОНОМИКА РБ
ОТКРЫЛОСЬ ДВИЖЕНИЕ ПО МОСТУ ЧЕРЕЗ ДНЕПР В РОГАЧЕВЕ
09:39 05.07.2021
В Рогачеве после реконструкции моста открылось движение через реку Днепр.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, в процессе реконструкции моста были усилены и расширены фундаменты существующих опор, смонтированы новые пролетные строения. Изюминкой проекта стала металлическая вантовая арка длиной 84 метра. Такое уникальное решение позволило внести инновационный элемент в традиционный подход к строительству мостов в стране.
На реконструкции объекта были задействованы силы дорожных предприятий: заказчика «Гомельавтодор», генподрядчика «Мостострой», проектировщика «Белгипродор». Непосредственно на возведении сооружения трудились третий, четвертый и пятый филиалы ОАО «Мостострой».
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