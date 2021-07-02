В Рогачеве после реконструкции моста открылось движение через реку Днепр.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, в процессе реконструкции моста были усилены и расширены фундаменты существующих опор, смонтированы новые пролетные строения. Изюминкой проекта стала металлическая вантовая арка длиной 84 метра. Такое уникальное решение позволило внести инновационный элемент в традиционный подход к строительству мостов в стране.

На реконструкции объекта были задействованы силы дорожных предприятий: заказчика «Гомельавтодор», генподрядчика «Мостострой», проектировщика «Белгипродор». Непосредственно на возведении сооружения трудились третий, четвертый и пятый филиалы ОАО «Мостострой».