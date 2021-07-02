ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛТЕЛЕКОМ С 13 ИЮЛЯ ПОВЫШАЕТ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ СВЯЗИ

09:20 05.07.2021 РУП «Белтелеком» с 13 июля 2021 года повышает действующие тарифы на услуги связи. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, повышается стоимость следующих услуг: эфирное телевидение; абонентское телеграфирование (сети АТ-телекс); телефония по IP-протоколу «Максифон»; справочно-информационные. Кроме того, увеличиваются тарифы на услуги, предоставляемые с применением аппаратно-программных средств центра обслуживания вызовов. C обновленными тарифами можно ознакомиться здесь.