|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛТЕЛЕКОМ С 13 ИЮЛЯ ПОВЫШАЕТ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ СВЯЗИ
09:20 05.07.2021
РУП «Белтелеком» с 13 июля 2021 года повышает действующие тарифы на услуги связи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, повышается стоимость следующих услуг: эфирное телевидение; абонентское телеграфирование (сети АТ-телекс); телефония по IP-протоколу «Максифон»; справочно-информационные.
Кроме того, увеличиваются тарифы на услуги, предоставляемые с применением аппаратно-программных средств центра обслуживания вызовов.
C обновленными тарифами можно ознакомиться здесь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 02.07.2021
Курсы в банках
на 05.07.2021
Конвертация в банках
на 05.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте