УП «Белтехосмотр» в июне 2021 года выдало более 112 тыс. разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.

Как сообщается на сайте предприятия, это на 61,2% превышает данный показатель за аналогичный период 2020 г. (69 493 разрешения), но на 39,1% меньше апреля 2013 г. (183 820 разрешений).

В отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 91 635 разрешения (81,8% от общего количества).

Общее количество выданных за январь-июнь 2021 г.разрешений составило 1 076 121.

Для сравнения: за весь 2020 г. УП «Белтехосмотр» выдано 726 055 разрешений.