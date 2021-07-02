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ЭКОНОМИКА РБ
УП «БЕЛТЕХОСМОТР» В ИЮНЕ ВЫДАЛО БОЛЕЕ 112 ТЫС. РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСК К УЧАСТИЮ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
18:04 02.07.2021
УП «Белтехосмотр» в июне 2021 года выдало более 112 тыс. разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.
Как сообщается на сайте предприятия, это на 61,2% превышает данный показатель за аналогичный период 2020 г. (69 493 разрешения), но на 39,1% меньше апреля 2013 г. (183 820 разрешений).
В отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 91 635 разрешения (81,8% от общего количества).
Общее количество выданных за январь-июнь 2021 г.разрешений составило 1 076 121.
Для сравнения: за весь 2020 г. УП «Белтехосмотр» выдано 726 055 разрешений.
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