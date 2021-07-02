За январь-май 2021 года в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 117,6 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, основными бюджетообразующими источниками в этом периоде являлись следующие платежи: подоходный налог с физических лиц – 36,2%, НДС – 20,0%, акцизы – 8,3%, налог на прибыль – 7,0%, налог при упрощенной системе налогообложения – 5,4%.

Организациями уплачено 107,4 млн рублей, или 91,3% в общей сумме поступлений, индивидуальными предпринимателями – 5,7 млн рублей (4,9%), физическими лицами – 4,5 млн рублей (3,8%).

В первую пятерку плательщиков города вошли ЗАО «Бобруйский бровар», СООО «Оазис Груп», ОАО «Красный пищевик», ОАО «БЗТДиА», ОАО «Бобруйский завод растительных масел». Удельный вес поступивших от них платежей составил 26,5% в общих поступлениях в бюджет.

На 1 июня на учете в инспекции МНС по Бобруйску состоит 53 702 плательщика налогов (сборов, пошлин): 2475 организаций, 5 495 индивидуальных предпринимателей и 45 732 физических лица.