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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИИ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ В РОССИЮ БОЛЕЕ ЧЕМ В 1,5 РАЗА


17:06 02.07.2021

За январь-май 2021 года организации концерна «Беллесбумпром» увеличили экспорт в Россию более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в российские регионы поставлено товаров более чем на 100 млн долларов США – это третья часть от общего объема экспорта концерна за пять месяцев текущего года.

Продукция предприятий концерна экспортируется в 64 региона Российской Федерации. Это как традиционно географически близкие регионы – Москва, Московская, Смоленская, Брянская области, так и такие отдаленные как Хабаровский край и Якутия.

Наибольшие объемы продукции реализуются в столичную область (12,6 млн долларов США), Карелию (10,6 млн долларов США), непосредственно в Москву (9,7 млн долларов США), а также Калужскую область (6,1 млн долларов США) и Краснодарский край (5,5 млн долларов США).

В товарной структуре экспорта в Россию наибольшую долю занимают мебель (более 30%), древесные плиты (ДСП и ДВМ/МДФ - около 30%), бумага и картон (20,3%), а также целлюлоза (17,6%). Поставляются также фанера, двери, окна и прочие деревянные изделия, обои, спички, пиломатериалы, различная тара, продукты лесохимии и другие товары деревообрабатывающего и целлюлозно-бумажного производства.
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