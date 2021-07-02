Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь разъяснило порядок налогообложения доходов, получаемых физическими лицами-блогерами.

Как сообщается на сайте ведомства, обязанность платить налоги распространяется на всех физических лиц, в том числе физических лиц, имеющих собственные блоги (веб-сайты) на различных интернет-платформах (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и др.), и получающих доходы от размещения рекламы в этих блогах, от продажи через блог своих услуг (например, продажи платных курсов, уроков, тренингов, вебинаров), от монетизации блога, в результате дарения, в виде пожертвований (донатов) и т.д.

При этом порядок налогообложения подоходным налогом с физических лиц доходов, получаемых физическими лицами, определен главой 18 Налогового кодекса Республики Беларусь (НК).

Так, в случае получения блогером доходов от белорусских организаций, белорусских индивидуальных предпринимателей, налогообложение таких доходов осуществляется налоговыми агентами, являющимися источником их выплаты.

При получении блогером – налоговым резидентом Беларуси в течение календарного года доходов на территории Республики Беларусь и (или) из-за ее пределов от физических лиц и иностранных организаций, иностранных индивидуальных предпринимателей налогообложение таких доходов осуществляется налоговым органом по ставке подоходного налога в размере 13% на основании налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу с физических лиц, которую блогер обязан представить в налоговый орган не позднее 31 марта года, следующего за истекшим календарным годом.

Уплата подоходного налога, исчисленного налоговым органом, производится блогером не позднее 1 июня года, следующего за отчетным календарным годом, на основании извещения налогового органа.

Между тем положения главы 18 НК не предусматривают уменьшение доходов, получаемых блогерами, на какие-либо расходы, фактически произведенные ими. А при получении блогером доходов в результате дарения, в виде пожертвований налогообложение таких доходов осуществляется с учетом льгот по подоходному налогу, предусмотренных пунктами 22, 23, 29 и 30 статьи 208 НК.

В случае получения блогером от пользователей доходов в виде денежных средств (оплаты товаров) в качестве пожертвований, за что пользователи получают бесплатный доступ к контенту блогера, доход, получаемый физическим лицом - блогером, дарением не является, так как пользователи получают доступ к контенту только после того как заплатят за его просмотр. Такой доход, полученный блогером – налоговым резидентом Беларуси, подлежит налогообложению подоходным налогом без применения льгот.

Министерство отмечает, что гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Налогообложение доходов, получаемых физическими лицами – блогерами от осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации в нарушение требований законодательных актов, производится в соответствии с главой 18 либо главой 33 НК, в зависимости от характера оказываемых ими услуг.

Исходя из определения предпринимательской деятельности, приведенного в статье 1 Гражданского кодекса, если деятельность блогера по размещению рекламы осуществляется на постоянной основе (доходы, получены более чем от одного источника), то такая деятельность может быть признана предпринимательской и требует уплаты налогов по соответствующему режиму налогообложения. Если же доходы от размещения рекламы получены в течение календарного года только от одного источника (например, от одной белорусской организации либо одной иностранной компании YouTube за размещение контентной рекламы), то налогообложение таких полученных доходов осуществляется в порядке, установленном статьями 216 либо 219 НК соответственно.