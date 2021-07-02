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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКОЙ ПРОДУКЦИИ В КИТАЙ ВЫРОС НА 9,4% В 2020 ГОДУ


16:10 02.07.2021

Экспорт белорусской продукции в Китай вырос на 9,4% в 2020 году. Об этом рассказал в интервью журналу Export of Belarus посол Беларуси в КНР Юрий Сенько.

По его словам, несмотря на пандемию, в торговле товарами и услугами Беларуси с Китаем в 202 году достигнут исторический максимум — $5,4 млрд. Китай впервые стал вторым после России торговым партнером Беларуси.

Драйвером роста белорусского экспорта в Китай в 2020 г. стала продукция сельского хозяйства, ее экспорт увеличился почти в 2 раза. Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко сообщил изданию о значительном увеличении поставок мяса птицы, молочной продукции, рапсового масла, говядины, соевого масла, шоколадных и кондитерских изделий, алкогольной продукции.

Успешность крупнейшего совместного проекта индустриального парка «Великий камень» отметил в интервью глава его администрации Александр Ярошенко. Он обратил внимание на тот факт, что в парке созданы одни из лучших условий в регионе для работы инвесторов. Сегодня здесь зарегистрировано более 70 резидентов из 13 стран, инвестиции превышают $ 670 млн. Около половины резидентов — китайские компании. Всего в реализацию проектов резидентами из КНР вложено более $ 190 млн. В частности, флагманами белорусской и китайской промышленности успешно реализованы совместные проекты: это заводы «МАЗ-Вэйчай», «ФАСТ-МАЗ». В ближайшее время в эксплуатацию будет введен завод «Зумлион».

Журнал Export of Belarus распространяется на крупных международных мероприятиях, посредством дипмиссий нашей страны за рубежом. Задача издания — представлять экспортный потенциал белорусских организаций и республики в целом на рынках зарубежных государств.
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