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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1118 СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА - МИНЗДРАВ


15:44 02.07.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 июля 2021 года выросло до 419,3 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 419 тыс. 330 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 412 тыс. 128 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 1144 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3164 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1118 человек число смертей от COVID-19 - на 11.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 18 тыс. 007 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 831 тыс. 951 тест.

Более 956,1 тыс. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 636,4 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.
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