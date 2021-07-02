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ЭКОНОМИКА РБ


ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ СЛУЧАИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАЛЬНОБОЙЩИКАМИ ДОКУМЕНТОВ С ФИКТИВНЫМИ СВЕДЕНИЯМИ О ТОВАРАХ


15:39 02.07.2021

Витебские таможенники выявили случаи использования дальнобойщиками подложных документов с фиктивными сведениями о перевозимых товарах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, чтобы ускорить прохождение таможенной границы ЕАЭС и получить права на приоритетную регистрацию в электронной очереди, водители предъявляли документы, которые содержали заведомо ложные сведения о товаре. По результатам проверочных мероприятий в автодорожном пункте пропуска «Григоровщина» витебскими таможенниками было выявлено 3 таких факта.

Водитель грузовика с заявленным товаром «Лесоматериал» для постановки в электронную очередь в приоритетном порядке предоставил документы на опасный груз «Растворитель для лакокрасочных материалов». Кроме того, выявлено 2 случая, когда для постановки в электронную очередь водители предъявляли документы на опасный груз «Аммиачная селитра», но фактически в большегрузах перемещался «Гофрокартон» и «Кукурузные палочки, чипсы».

По материалам проверок Витебской таможни Верхнедвинским РОСК возбуждено 3 уголовных дела по ч. 1 ст. 380 УК Республики Беларусь в отношении граждан, использовавших подложные документы,

Санкции статьи предусматривают общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничением свободы на срок до двух лет.
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