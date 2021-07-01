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ЭКОНОМИКА РБ


НА ТОРГАХ БУТБ СНИЖАЮТСЯ ЦЕНЫ НА ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ


13:50 02.07.2021

В течение июня по ряду позиций черных металлов и изделий из них наблюдалось плавное снижение биржевых котировок. Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен, регулярно проводимого ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, заметно подешевел лист горячекатаный - один из самых востребованных видов металлопродукции в белорусском промышленном секторе. Если в начале июня биржевые сделки по данной позиции (марка ст3, толщина 4-12 мм, стандартный раскрой) на условиях отсрочки платежа с доставкой на склад покупателя заключались по 3,4-3,5 тыс. BYN/т, то на последней торговой сессии цены опустились до 3,2 тыс. BYN/т.

Поскольку на биржевой площадке представлена в основном импортная продукция, нисходящий ценовой тренд сформировался под влиянием внешних факторов, прежде всего ситуации на российском рынке.

С 1 августа в России вводятся экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии. Таким образом правительство страны планирует обуздать рост внутренних цен, которые в значительной степени зависят от экспортных котировок.

Аналогичные меры принимаются и в Китае - крупнейшем мировом экспортере стали.

Для белорусских покупателей стального проката это четкий сигнал, что уже в ближайшей перспективе цены на эту продукцию, скорее всего, пойдут вниз. Поэтому многие крупные игроки сейчас приняли выжидающую позицию, что, естественно, отразилось на уровне спроса на биржевых торгах. Как результат, наблюдалось поступательное снижение биржевых котировок в течение июня, но пока еще не по всей номенклатуре черных металлов и изделий из них.

Есть основания полагать, что в будущем такая динамика сохранится, однако резкого удешевления металла ожидать не стоит.
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