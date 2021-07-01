51,3 млн рублей в январе-мае 2021 года уплатили в бюджет Могилевской области плательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления от этой категории плательщиков увеличились на 7,5%, или на 3,6 млн рублей в фактическом исчислении. В бюджете области доля поступлений от данной категории плательщиков составила 8,8%.

Количество применяющих УСН плательщиков составляет 24,6 тыс. (59,3% от общего количества субъектов хозяйствования, состоящих на учете в налоговых инспекциях области). Из них организаций – 6,1 тыс. (39% от всех организаций), индивидуальных предпринимателей – 18,6 тыс. (71,4%).

Порядок применения УСН регулируется главой 32 Налогового кодекса Республики Беларусь.