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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ПЛАТЕЛЬЩИКИ УСН МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 51,3 МЛН РУБЛЕЙ
13:36 02.07.2021
51,3 млн рублей в январе-мае 2021 года уплатили в бюджет Могилевской области плательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления от этой категории плательщиков увеличились на 7,5%, или на 3,6 млн рублей в фактическом исчислении. В бюджете области доля поступлений от данной категории плательщиков составила 8,8%.
Количество применяющих УСН плательщиков составляет 24,6 тыс. (59,3% от общего количества субъектов хозяйствования, состоящих на учете в налоговых инспекциях области). Из них организаций – 6,1 тыс. (39% от всех организаций), индивидуальных предпринимателей – 18,6 тыс. (71,4%).
Порядок применения УСН регулируется главой 32 Налогового кодекса Республики Беларусь.
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