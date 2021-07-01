Презентация магистерской программы «Инновационный менеджмент» состоится 8 июля в Институте бизнеса БГУ.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате (начало в 18.30).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, приглашаются специалисты с высшим образованием. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке. Каждому участнику на электронный адрес будет выслана ссылка для подключения к онлайн-презентации.

Проведет встречу и ответит на все вопросы преподаватель дисциплины «Инновационное предпринимательство» Института бизнеса, основатель и руководитель онлайн-платформы для журналистов StringersHub Яков Бута. Он расскажет о программе, отличиях инновационного менеджмента от традиционного, возможностях создания своего стартапа, перспективах получения диплома по данной специальности.

Участниками мероприятия станут также выпускники данной программы, которые поделятся своим профессиональным опытом.

Подробнее об условиях поступления, вступительных испытаниях можно узнать здесь.

Документы на поступление в магистратуру «Инновационный менеджмент» принимаются до 21 августа.