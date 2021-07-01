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ЭКОНОМИКА РБ


САНАТОРИЙ БЦК «ПРАЛЕСКА» ВНЕДРИЛ ПРОГРАММУ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ COVID-19


12:23 02.07.2021

В филиале № 6 ОАО «Красносельскстройматериалы» «Санаторий «Пралеска» разработали и внедрили комплексную программу для пациентов, перенесших пневмонию, ассоциированную с COVID-19.

Как сообщил заместитель главного врача по медицинской части Андрей Тарасевич, программа состоит из 19 пунктов.

«Одна из задач реабилитации после COVID-19 – восстановление дыхательной функции легких, потому что среди серьезных последствий коронавирусной инфекции – фиброз, когда легочная ткань замещается соединительной, – рассказал специалист. – В том числе с назначения врача программу реабилитации могут дополнять процедуры в барокамере. Речь о методе гипербарической оксигенации, когда организм насыщается кислородом под повышенным давлением в условиях, созданных искусственно».

Гипербарическая оксигенация как метод пришла в медицину из космонавтики и применяется при самых разных заболеваниях. Противопоказаний мало: клаустрофобия, нарушение функции среднего уха и кожные заболевания в период обострения. Барокамера – большая редкость для оздоровительных учреждений.

Как рассказали ЭКОПРЕСС в Белорусской цементной компании, на момент покупки оборудования в «Пралеску» аналог был только в Минской областной клинической больнице.
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