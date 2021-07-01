|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
САНАТОРИЙ БЦК «ПРАЛЕСКА» ВНЕДРИЛ ПРОГРАММУ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ COVID-19
12:23 02.07.2021
В филиале № 6 ОАО «Красносельскстройматериалы» «Санаторий «Пралеска» разработали и внедрили комплексную программу для пациентов, перенесших пневмонию, ассоциированную с COVID-19.
Как сообщил заместитель главного врача по медицинской части Андрей Тарасевич, программа состоит из 19 пунктов.
«Одна из задач реабилитации после COVID-19 – восстановление дыхательной функции легких, потому что среди серьезных последствий коронавирусной инфекции – фиброз, когда легочная ткань замещается соединительной, – рассказал специалист. – В том числе с назначения врача программу реабилитации могут дополнять процедуры в барокамере. Речь о методе гипербарической оксигенации, когда организм насыщается кислородом под повышенным давлением в условиях, созданных искусственно».
Гипербарическая оксигенация как метод пришла в медицину из космонавтики и применяется при самых разных заболеваниях. Противопоказаний мало: клаустрофобия, нарушение функции среднего уха и кожные заболевания в период обострения. Барокамера – большая редкость для оздоровительных учреждений.
Как рассказали ЭКОПРЕСС в Белорусской цементной компании, на момент покупки оборудования в «Пралеску» аналог был только в Минской областной клинической больнице.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 01.07.2021
Курсы в банках
на 02.07.2021
Конвертация в банках
на 02.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте