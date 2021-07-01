ЭКОНОМИКА РБ

ПОЧТИ ТРЕТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП БРЕСТЧИНЫ В 2020 ГОДУ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ НАЛОГОВЫМИ ЛЬГОТАМИ

11:59 02.07.2021 В Брестской области за 2020 год свыше 16,5 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей воспользовались налоговыми льготами, предоставленными действующим законодательством, что составляет 31,5% от состоящих на учете субъектов хозяйствования. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, общая сумма налогов, оставшихся в распоряжении плательщиков, составила 1,1 млрд рублей. Из них 81% приходится на налог на добавленную стоимость, 8,7% - налог на прибыль, 6,2% - налог на недвижимость организаций, 2,8% - земельный налог.