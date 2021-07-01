Результаты контроля за работой лесохозяйственной отрасли Витебщины, эффективным и рациональным использованием лесопродукции рассмотрены на заседании коллегии Комитета государственного контроля Витебской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, работники областного комитета госконтроля, областной инспекции охраны животного и растительного мира, ведомственного контроля Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) в 2020 году и первом квартале 2021 года провели контрольно-аналитические мероприятия во всех лесхозах региона. Выявлены различные нарушения в ведении лесного хозяйства и осуществлении лесопользования.

Среди основных нарушений и недостатков – несвоевременное и качественное проведение лесовосстановления, рубок ухода, отвода и таксации лесосек, освидетельствования мест рубок. Установлены приписки объема выполненных работ по лесовосстановлению, уходу за лесными культурами, рубкам ухода в молодняках; незаконное получение и нецелевое использование бюджетных средств; необоснованное списание и хищение горюче-смазочных материалов; причинение вреда государственному имуществу и окружающей среде.

Причины, способствующие этим нарушениям, стали главной темой для обсуждения на заседании коллегии областного КГК, в котором приняли участие помощник Президента – инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, представители областной инспекции охраны животного и растительного мира, руководители и главные специалисты Витебского ГПЛХО и лесхозов. Совместно выработаны конструктивные предложения, которые легли в основу мероприятий по кардинальному изменению подходов к ведению лесного хозяйства с целью достижения максимального эффекта для экономики.

Устранение выявленных нарушений и наведение должного порядка в работе отрасли взяты на жесткий контроль.