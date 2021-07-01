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ЭКОНОМИКА РБ


НОВУЮ ЛИНИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ЗАПУСТИЛИ НА БАЗЕ ООО «ИВКОН»


10:37 02.07.2021

В четверг, 1 июля 2021 года, состоялось открытие Ивенецкого филиала ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», линию по производству молочных, желейных, суфлейных и помадных конфет запустили на базе ООО «Ивкон».

Новое направление предполагает увеличение объемов производства для самой кондитерской фабрики «Слодыч» и создание новых рабочих мест в регионе. Это важный проект по производству импортозамещающей продукции, которую в дальнейшем планируется отправлять на экспорт в разные уголки мира.

Уже в 2021 году запланирован выпуск не менее 10 наименований конфет в объеме 80-120 тонн в месяц, с 2022 года – 240 тонн в месяц.
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