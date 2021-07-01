Ориентировочная сумма за введение двух компонентов вакцины от COVID-19 иностранным гражданам в Беларуси составит от 130 до 150 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

В четверг, 1июля» Лукашенко подписал указ, согласно которому граждане 73 стран получили возможность без визы приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19. Указ определяет порядок приезда, пребывания и выезда иностранцев. В частности, иностранцам предоставляется период пребывания в Беларуси в течение 5 суток.

Как рассказал главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко, Минздравом определен перечень мест, в которых можно пройти вакцинацию. На данный момент в списке - 82 учреждения здравоохранения.

Прибыть в нашу страну граждане смогут через авиа, железнодорожное, и транспортное сообщение.

Одно из условий - учет в электронной очереди. В течение двух суток после записи иностранца внесут в базу Погранкомитета. Только при условии действительных документов, отрицательного ПЦР и записи в очереди человеку будет предоставлена возможность приезда в нашу страну.

По словам замминистра, для получения второго компонента механизм действий идентичный - в первую очередь, важно наличие электронной записи. Второй компонент можно ввести от 21 до 90 дней.

Александр Тарасенко подчеркнул, что "Минздрав получает много обращений от иностранцев, которые просят предоставить им возможность привиться "Спутник V". Мы лишь удовлетворяем этот запрос".