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ЭКОНОМИКА РБ
МТЗ ПРЕДСТАВИЛ ОБНОВЛЕННЫЕ ТРАКТОРЫ BELARUS НА ВЫСТАВКЕ В КАЗАНИ
09:31 02.07.2021
ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан» представило технику на выставке «Агроволга-2021», которая открылась 1 июля 2021 года в Казани.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТЗ, на выставке представлены 12 моделей техники, в том числе обновленные тракторы BELARUS 82.3, 1222.3 и 1025.4 с двигателем Cummins.
В рамках выставки подписано ценовое соглашение между ТПК МТЗ-Татарстан и Росагролизингом на поставку энергонасыщенной техники по системе льготного лизинга. Подписи под документом поставили генеральный директор ООО «ТПК-Татарстан» Константин Анисимов и первый заместитель генерального директора АО «Росагролизинг» Александр Сучков.
Международная агропромышленная выставка «Агроволга-2021» проходит с 1 по 3 июля на территории Международного выставочного центра «Казань Экспо».
Среди экспонентов - участники из более чем 300 организаций из 30 регионов Российской Федерации, а также представительств других стран мира.
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