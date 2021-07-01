ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БГУ ПРЕДСТАВИТ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ «ИННОПРОМ»


18:08 01.07.2021

Около 20 научных разработок БГУ представят на промышленной выставке «ИННОПРОМ», которая пройдет с 5 по 8 июля в Екатеринбурге (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в нынешнем году тематикой экспозиции заявлено «Гибкое производство».

Среди университетских разработок данного направления ученые БГУ продемонстрируют металлические зеркала из алюминиевого сплава. Используются они при производстве авиационной и бронетанковой техники и служат альтернативой прототипам из нержавеющей стали. Могут также применяться для мото- и автотранспорта вместо внешних стеклянных и внутрикабинных зеркал. Новация конкурентна по качеству, безопасна в эксплуатации и имеет облегченный вес.

На стенде БГУ представят ультразвуковые счетчики газа для измерения и коммерческого учета расхода природного газа в жилых и общественных зданиях и промышленных производствах. Данные счетчики превосходят механические в долговечности и точности измерений.

Также посетители познакомятся с радиопоглощающими материалами серии «КУП». Они защищают летательные аппараты от воздействия электромагнитного излучения, обладают малой плотностью, высокой эластичностью, имеют термическую стойкость до 400–450 °C и химически устойчивы к воздействию кислот, щелочей и растворителей.

В число разработок войдут устройство дистанционного мониторинга перемещения мобильных объектов «АГЕНТ В-607» для спутникового мониторинга транспортных средств, многофункциональный измерительный комплекс «Alma Meter – 2», импульсные источники электропитания и генераторы сильноточных импульсов, модульный комплекс управления расходом газов, разработки из области компьютерного моделирования, ГИС-технологий и др.

Выставка «ИННОПРОМ» проводится с 2010 года и является одной из крупнейших промышленных выставок России. БГУ участвует в экспозиции в четвертый раз.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.07.2021
валюта курс
EUR 3.0116
USD 2.5324
RUB 3.4707
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.07.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0002 -0.0114
USD 2.5320 -0.0004
RUB 3.4736 +0.0029
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0000 3.0050
USD 2.5300 2.5330
RUB 3.4650 3.4720
подробнее

Конвертация в банках
на 01.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1850 1.1880
EUR/RUB 86.4000 86.8000
USD/RUB 72.9500 73.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте