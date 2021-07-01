Около 20 научных разработок БГУ представят на промышленной выставке «ИННОПРОМ», которая пройдет с 5 по 8 июля в Екатеринбурге (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в нынешнем году тематикой экспозиции заявлено «Гибкое производство».

Среди университетских разработок данного направления ученые БГУ продемонстрируют металлические зеркала из алюминиевого сплава. Используются они при производстве авиационной и бронетанковой техники и служат альтернативой прототипам из нержавеющей стали. Могут также применяться для мото- и автотранспорта вместо внешних стеклянных и внутрикабинных зеркал. Новация конкурентна по качеству, безопасна в эксплуатации и имеет облегченный вес.

На стенде БГУ представят ультразвуковые счетчики газа для измерения и коммерческого учета расхода природного газа в жилых и общественных зданиях и промышленных производствах. Данные счетчики превосходят механические в долговечности и точности измерений.

Также посетители познакомятся с радиопоглощающими материалами серии «КУП». Они защищают летательные аппараты от воздействия электромагнитного излучения, обладают малой плотностью, высокой эластичностью, имеют термическую стойкость до 400–450 °C и химически устойчивы к воздействию кислот, щелочей и растворителей.

В число разработок войдут устройство дистанционного мониторинга перемещения мобильных объектов «АГЕНТ В-607» для спутникового мониторинга транспортных средств, многофункциональный измерительный комплекс «Alma Meter – 2», импульсные источники электропитания и генераторы сильноточных импульсов, модульный комплекс управления расходом газов, разработки из области компьютерного моделирования, ГИС-технологий и др.

Выставка «ИННОПРОМ» проводится с 2010 года и является одной из крупнейших промышленных выставок России. БГУ участвует в экспозиции в четвертый раз.