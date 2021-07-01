|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ УСТАНОВИЛО ФАКТ ЗАВЫШЕНИЯ ИНДЕКСАЦИИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
17:54 01.07.2021
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) установило факт нарушения индексации тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению для юридических лиц коммунальным унитарным предприятием «Слуцкводоканал».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, с июля 2020 года по апрель 2021 года при расчете индексации тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению предприятием необоснованно был завышен коэффициент удельного веса затрат на природный газ, электрическую и покупную тепловую энергию в затратах на предоставление коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению. Также неверно применялся коэффициент значения курса белорусского рубля к курсу доллара США.
За указанные нарушения в отношении должностного лица предприятия экономическим судом Минской области вынесено постановление о наложении административного взыскания.
Решение суда вступило в законную силу.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 01.07.2021
Курсы в банках
на 01.07.2021
Конвертация в банках
на 01.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте