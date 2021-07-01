Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) установило факт нарушения индексации тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению для юридических лиц коммунальным унитарным предприятием «Слуцкводоканал».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, с июля 2020 года по апрель 2021 года при расчете индексации тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению предприятием необоснованно был завышен коэффициент удельного веса затрат на природный газ, электрическую и покупную тепловую энергию в затратах на предоставление коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению. Также неверно применялся коэффициент значения курса белорусского рубля к курсу доллара США.

За указанные нарушения в отношении должностного лица предприятия экономическим судом Минской области вынесено постановление о наложении административного взыскания.

Решение суда вступило в законную силу.